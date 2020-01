Cristiano Ronaldo dépasse les 200 millions d'abonnés sur Instagram et creuse l'écart

Quintuple vainqueur du Ballon d'or, il ne fait plus aucun doute que Cristiano Ronaldo est le roi des terrains de football. Mais le Portugais règne également dans un autre domaine : les réseaux sociaux. Alors qu'Instagram faisait le bilan de son année 2019 le mois dernier, on constatait sans grande surprise que CR7 restait la célébrité la plus suivie sur le réseau social, avec 194 millions d'abonnés. Le footballeur dépassait ainsi Ariana Grande (169 millions), Dwayne Johnson alias The Rock (165 millions) ou encore Selena Gomez (164 millions).

Cristiano Ronaldo dépasse les 200 millions d'abonnés sur Insta

Parce qu'être sur la première marche du podium ne suffit pas pour le joueur de la Juventus de Turin, celui-ci vient d'établir un nouveau record : ce mercredi 29 janvier 2020, il a dépassé la barre des 200 millions d'abonnés sur Instagram ! Ce n'est pas tout puisqu'il s'érige également comme la star la plus suivie sur Facebook, avec 122 millions d'abonnés. Au total, il compte plus de 400 millions de followers toutes plateformes confondues.

Nouveau record pour Cristiano Ronaldo

Côté financier, il est, selon une étude de Hopper HQ, la personnalité qui a gagné le plus d'argent sur Instagram grâce aux contenus sponsorisés en 2019, avec près de 43 millions d'euros en un an. A noter qu'un post sponsorisé lui rapporte en moyenne 875 000 euros... impressionnant !