Cory Monteith (Glee), la révélation sordide : il est retombé dans l'alcool à cause de "quelqu'un qu'il aimait", Lea Michele visée ?

Glee est connue pour être une série maudite. Différents membres de l'équipe sont morts pendant le tournage, parmi lesquels trois des rôles principaux, morts pendant et après la diffusion des épisodes. Un nouveau docu-série, The Price of Glee, revient sur ces drames et donne la parole aux proches des personnes décédées. Le père de Naya Rivera s'est d'ailleurs beaucoup confié sur l'annonce de la mort de sa fille, retrouvée noyée.

Un autre évènement a été étudié dans ce documentaire. Cory Monteith, l'interprète de Finn Hudson, est décédé durant le tournage d'une overdose de drogue et alcool. Celui qui se battait depuis des années contre ses addictions aurait recommencé à boire à cause d'une personne proche de lui.

Une soirée qui fait tout basculer

La plus grosse info à retenir de ce documentaire est la révélation du coiffeur présent lors de la saison 3. Dugg Kirkpatrick a expliqué qu'après avoir décidé de quitter le tournage, la plupart des acteurs continuaient à venir le voir pour se faire coiffer. Il se remémore la dernière fois qu'il a vu Cory : "Il était sobre jusqu'à cette dernière coupe. La dernière fois que je l'ai vu, il était complètement différent. Il était sous l'influence de l'alcool".

Ce jour-là, l'acteur lui a fait des révélations surprenantes : "Il m'a dit qu'il était en soirée et qu'il avait bu. Un ancien membre du casting lui avait dit 'si tu veux boire un verre, bois un verre. Je serai là, tu peux me faire confiance, je serai là'". À l'époque, Cory se battait avec ses addictions et sortait de désintox, c'est certainement la phrase qui l'a fait retomber dans l'alcool et la drogue.

Lea Michele responsable ?

Cory et Lea étaient en couple juste avant le décès de l'acteur. Si le coiffeur n'a pas voulu donner le nom de la personne qui aurait eu ces propos, les signes laissent penser qu'il s'agirait peut-être de Lea Michele. Il a précisé : "Ces paroles l'ont troublé et rendu fou. Mais il a recommencé à boire, il l'a fait parce que quelqu'un qu'il aimait lui en a donné la permission".

Impossible de savoir s'il s'agissait bien de l'actrice principale de la série, mais beaucoup de personnes présentent dans le documentaire expliquent que la relation entre les deux acteurs était étrange et qu'ils n'allaient pas vraiment ensemble. Celle qui a été accusée de racisme par ses anciens collègues a été présenté comme un vrai tyran dans ce documentaire, forçant notamment le cast à travailler une semaine après le décès de son petit ami.