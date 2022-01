Coralie Porrovecchio maman : son 2ème enfant est né, elle dévoile son prénom

Révélée dans Secret Story 9 en 2015, la jolie belge a ensuite fait des apparitions dans plusieurs émissions de télé-réalité comme Les Anges, Friends Trip et même Les Marseillais VS le reste du monde. Mais depuis 2018, c'est loin des écrans que Coralie Porrovecchio s'épanouit : en couple avec le footballeur Boubacar Kamara, elle s'est fiancée en 2019 et est devenue maman. Une nouvelle vie de maman / influenceuse qui lui va très bien.

Coralie Porrovecchio accueille son deuxième enfant

C'est en septembre 2021 que Coralie Porrovecchio a annoncé sa nouvelle grossesse. Un peu plus d'un an après la naissance compliquée de son fils aîné, Leeroy, la star était enceinte de son deuxième enfant et a annoncé en décembre attendre un deuxième garçon. Et ça y est, bébé est né ! Ce vendredi 14 janvier 2022, Coralie a dévoilé sur Instagram que son fils est venu au monde quelques jours plus tôt, le 10 janvier. "Nous avons accueilli dans l'amour notre deuxième fils" écrit la maman en légende de deux images dont l'une où l'on peut voir son amoureux porter leur enfant.

Quant au prénom ? Après Leeroy, le couple a choisi un autre prénom à consonance anglaise : Kingsley. "Kingsley Kamara est venu compléter notre famille et comment vous dire... Nous vivons les meilleurs moments de notre vie. Merci la vie" a écrit Coralie Porrovecchio.