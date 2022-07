Constance Wu révèle avoir tenté de se suicider après un harcèlement : "j'avais l'impression que je ne méritais même plus de vivre"

Constance Wu, la star de la comédie romantique Crazy Rich Asians, qui a cartonné aux Etats-Unis en 2018, a été la cible de beaucoup de critiques sur Twitter en 2019. Dans un tweet, elle avait exprimé sa déception de voir que la sitcom à laquelle elle participait, Bienvenue chez les Huang (Fresh Off the Boat en VO), était reconduite pour une nouvelle saison. A cause de ça, l'actrice avait alors dû mettre d'autres projets en pause. Elle avait expliqué que cela l'avait "tellement bouleversée", au point d'en pleurer. Cette réaction a entrainé de nombreuses critiques. Les fans lui reprochaient notamment son manque de reconnaissance. Une autre actrice asiatique américaine l'avait même qualifiée de "fléau pour la communauté asiatique américaine".

Constance Wu a voulu mettre fin à ses jours

Un acharnement que celle qui a déçu les fans n'a pas pu supporter. En effet, dans un communiqué publié sur son compte Twitter ce jeudi 14 juillet 2022, elle confie qu'elle a tenté de se suicider. "J'ai commencé à avoir l'impression que je ne méritais même plus de vivre. Que j'étais une honte pour les AsAms (AsianAmericans, Américains d'origine asiatique, NDLR), et qu'ils se porteraient mieux sans moi (...) Avec le recul, c'est surréaliste que quelques DM m'aient convaincue de mettre fin à ma propre vie, mais c'est ce qui s'est passé. Heureusement, un ami m'a trouvée et m'a emmenée immédiatement aux urgences"" écrit-elle.

Un nouveau combat

Après cette tentative de suicide, l'actrice a mis sa carrière de côté et a quitté les réseaux. Mais elle révèle qu'elle a décidé de sortir du silence pour ouvrir le débat sur la santé mentale dans la communauté asiatique des Etats-Unis. Dans son message, Constance Wu encourage ses compatriotes américains d'origine asiatique à parler plus de santé mentale. Elle affirme que "les questions plus sensibles ou qui mettent mal à l'aise sont évitées au sein de notre communauté".