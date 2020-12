Cobra Kai saison 3 : un personnage adoré des fans absent de la suite, mais bientôt de retour ?

Un retour déjà prévu ?

Faut-il comprendre que ce départ ne sera donc que temporaire ? Absolument. Même si Cobra Kai n'est pas encore assurée d'obtenir une saison 4, Jon Hurwitz (co-showrunner) a de son côté sous-entendu que l'histoire d'Aisha, à l'instar d'autres personnages de la fiction, n'était pas terminée, "On adore Aisha et on aime Nichole Brown. Certains personnages que nous adorions en saison 1 ne sont pas apparus en saison 2, comme Kyler, Yasmine et Louie. Mais comme on l'a dit à Nichole, ce n'est pas parce qu'un personnage n'apparaît plus durant une certaine période que cela signifie qu'il a forcément quitté cet univers et qu'il ne pourra pas revenir. On aime ce personnage et peut-être qu'on la reverra bientôt".

D'ici là, ce sont certains personnages emblématiques de la saga Karaté Kid qui pourraient prochainement débarquer à l'écran et prendre numériquement la place d'Aisha. Il faudra donc se montrer patient avant d'espérer son retour.