Gradur et Ninho jouent les braqueurs dans le clip de "BLH"

Il y a trois ans, Gradur s'est retiré de la scène pour prendre du temps pour lui et se "restructurer". C'est le 29 novembre 2019 que le rappeur a fait son come-back avec son album "Zone 59" porté par les sons Ne reviens pas en feat avec Heuss L'enfoiré et Rari. "Je ne reviens pas pour l'argent. Je reviens surtout pour l'amour de la musique (...) Je vois cet album plus comme un projet de transition. Je donne ça aux gens pour qu'ils réapprennent à m'écouter. C'est le prochain où il va falloir tout tuer", a expliqué Gradur en interview avec PRBK. En attendant, il continue la promo de son nouvel opus.

Gradur et Ninho se retrouvent dans le clip "BLH"

En plus de Heuss L'enfoiré, l'interprète de Sheguey a invité Niska, Naza, Koba LaD, Dadju, Gims, Alonzo et Ninho sur "Zone 59". Il a d'ailleurs choisi son feat avec Ninho, BLH, comme nouvel extrait de son album : "Hey, j'ai tellement b*isé la hess, sa mère / Elle reviendra jamais / La juge veut nous mettre les bracelets / Mais j'ai les mains comme Jamel / J'ai mon gros joint d'amné', elle est cocaïnée (cocaïnée) / Elle pense que j'vais la câliner, mais j'vais la faire tapiner", rappent les deux artistes. Pour illustrer ces paroles très poétiques (lol), Ninho et Gradur se retrouvent dans un clip à l'univers sombre dans lequel ils jouent les braqueurs ciblés par la police.