Christa Theret, Jérémy Kapone, Félix Moati... que deviennent les acteurs de LOL, 13 ans après ?

Pierre Niney (Julien)

Bon, on ne va peut être pas vous faire toute la filmo de Pierre Niney car sinon, on est là jusqu'à demain ! De tous les acteurs de LOL, l'interprète de Julien est celui qui a le plus perduré au cinéma. Ex-pensionnaire de la Comédie-Française, il a été récompensé du César du meilleur acteur en 2015 pour le film Yves Saint Laurent. Parmi ses films marquants, on retrouve aussi 20 ans d'écart, Five, Sauver ou périr, OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ou encore Boîte noire qui lui a valu une récente nomination aux César. Dès le 9 mars, il sera au casting du film Goliath. Et côté vie privée ? L'acteur de 32 ans est en couple avec Natasha Andrews depuis 2008, ils sont devenus parents de deux filles, nées en 2017 et en 2019.