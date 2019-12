Charles-Henri (L'amour est dans le pré 2019) "très déçu" du montage, il dénonce

C'est l'un des agriculteurs de la dernière saison de L'amour est dans le pré que les téléspectateurs ont adoré critiquer. Nombreux ont jugé l'éleveur de vaches à lait et céréalier originaire du Nord comme le plus insupportable et antipathique de cette saison. En cause : sa manie de parler de lui à la 3e personne et son comportement envers Sandrine et Stéphanie, ses deux prétendantes... Il préférait en effet passer son temps à travailler plutôt que s'intéresser à elles. Un comportement que Sandrine lui a d'ailleurs fortement reproché, avant de décider de partir.

Charles-Henri "très déçu" du montage de L'amour est dans le pré

Face à toutes ces critiques, l'agriculteurs a réagi dans une interview accordée à La Voix du Nord. S'il était "très content du tournage à la ferme", il se dit "très déçu" du montage fait par la production : "J'ai été très déçu. Je n'ai pas du tout aimé les images qui ont été gardées et diffusées lors du tournage à la ferme. Il y avait beaucoup de moments de dialogues, de moments humains, mais rien de tout cela n'a été gardé. On m'a caricaturé comme étant un fou de travail ! Alors oui, je travaille énormément, mais quand j'arrête, je partage aussi des moments de vie. Je vous avoue que j'ai fait une drôle de tête en regardant les images".

L'agriculteur a reçu "des critiques excessives et gratuites"

Suite à ces images, il a reçu de nombreuses critiques via les réseaux sociaux, mais aussi via des lettres : "Entre les réseaux sociaux et les courriers, c'est de la folie pure. On est accompagné par une psychologue, mais il faut vraiment être solide mentalement car les critiques sont excessives et gratuites. C'est incroyable, car on est vraiment reconnu partout. Je suis parti en Allemagne quelques jours et, dans le fond d'un restaurant d'une petite ville, on m'a reconnu." Une aventure que le ch'ti ne regrette pourtant pas car, si les choses n'ont pas fonctionné avec Stéphanie, l'agriculteur confiait lors du bilan avoir trouvé l'amour en la personne de Belinda. "Finalement, c'est beaucoup mieux hors caméra et nous sommes très heureux", confie-t-il, et c'est tant mieux !