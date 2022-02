Chace Crawford (Gossip Girl) revient sur son coup de foudre (amical) pour Leighton Meester

S'il n'est pas rare de voir des acteurs qui ne s'entendent pas simuler une amitié à l'écran pour les besoins d'une série ou d'un film, on vous rassure, ça n'était pas le cas pour Chace Crawford et Leighton Meester lors du tournage de Gossip Girl. Invité du podcast de Jessica Szohr cette semaine, le comédien a au contraire révélé qu'il possédait une véritable alchimie avec sa partenaire de jeu.

Un coup de foudre amical entre Chace Crawford et Leighton Meester

Interrogé sur sa relation avec l'interprète de Blair, Chace Crawford - qui ne supporte plus de regarder la série aujourd'hui, a notamment dévoilé une jolie anecdote qui remonte à la toute dernière étape de son casting pour le rôle de Nate. "Je n'arrêtais pas de me demander qui allait être choisie pour jouer Blair Waldorf", s'est-il souvenu. C'est alors qu'il a vécu un véritable coup de foudre amical en rencontrant l'actrice.

"Ils m'ont laissé patienter dans une gigantesque pièce et, tout dans le fond, il y avait une fille qui était assise sur une chaise et qui me tournait le dos, a révélé comédien. Je me suis avancé et j'ai dit, 'Hey, permets-moi de me présenter'. Elle s'est retournée, avec son headband en place, et c'était Leighton."

Très impressionné par l'aura qu'elle dégageait à l'époque, Chace Crawford est sans surprise rapidement tombé sous son charme, "Je me suis dit, 'Oh, c'est LA fille. Si elle est capable de jouer, et je suis sûr qu'elle le peut, c'est elle'." Dès cet instant, quelque chose s'est en effet créé entre eux, ce qui a par la suite permis à leur duo d'être aussi fort et crédible à l'écran, "On a eu une sorte de connexion amicale instantanée. C'était très simple de se parler".

Le genre d'anecdote qui nous redonne le sourire et qui nous fait espérer des retrouvailles à l'écran pour les deux stars !