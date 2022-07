Carlito bientôt papa : sa grande annonce surprise à son pote McFly, ému et choqué

Ce dimanche 3 juillet 2022, McFly et Carlito ont mis en ligne une nouvelle vidéo très spéciale sur leur chaîne YouTube. Au programme cette semaine ? Pas de bande-annonce pour leur projet super-héroïque avec Pierre Niney, mais on on a pu les suivre relever leur incroyable défi lancé par David Guetta en organisant leur propre set à Ibiza (oui, c'était absolument fou). Surtout, on a assisté à l'annonce d'une très grande nouvelle inattendue.

Carlito bientôt papa pour la troisième fois

Alors que le duo préparait son mixe au côté du DJ Quentin Mosimann, Carlito a malicieusement glissé un petit message personnel entre deux extraits musicaux, "McFly ici Carlito, ce message est pour toi. Comme on dit, jamais deux sans trois. Je vais posséder un troisième enfant". Oui, vous avez bien lu, le YouTubeur va être papa pour la troisième fois.

Une révélation qui a choqué et ému son pote, "C'est trop dans mon cerveau" - qui n'a d'ailleurs pu s'empêcher d'appeler la femme de Carlito pour la prévenir de cette arrivée imminente, "Tu es enceinte, Erika ! Je sais pas si tu es au courant", et qui a soulagé le futur nouveau papa, heureux de ne plus avoir à garder un tel secret à sa communauté, "Je voulais en profiter pour vous l'annoncer à vous chers abonnés. Qui suivez, qui nous suivez, c'est magique, je vous remercie tout le temps et je vous remercierai jamais assez."

Et pour la petite anecdote, si le sexe du bébé n'est pas encore connu (et encore moins sa future date de naissance approximative), on sait déjà comment l'enfant s'appellera. Quel prénom a été choisi cette fois ? Gruge. Oui, bon, ça reste surement à être validé par la maman...