Camila Mendes, Terry Crews, Lele Pons : Youtube Originals lance des vidéos pour le confinement

Début avril, Youtube lançait le site éducatif "Apprendre à la maison" pour aider les enfants de la maternelle au collège en cette période de confinement. Mais quid des plus âgés ? La plateforme ne les a pas oubliés. Youtube Original va mettre en ligne plusieurs contenus destinés aux personnes coincées chez elles. Le but : les éduquer et leur apprendre à s'occuper pendant le confinement.

Camila Mendès, Terry Crews, Lele Pons, Joseph Gordon-Levitt sur Youtube

Pour cela, la plateforme a fait appel à de nombreuses stars parmi lesquelles Karlie Kloss, Bill Nye, Camila Mendes (Riverdale), Janelle Monáe, Ken Jeong et Terry Crews, qui donneront des cours de biologie ou de codage aux élèves du secondaire dans la série Celebrity Substitutes, disponible à partir du 7 mai. Ce n'est pas tout : la plateforme prévoit le 25 avril 2020 un live animé par le youtubeur MrBeast, dans lequel il met au défi plusieurs stars dans des jeux. Lele Pons se confie à coeur ouvert dans une mini-série sur la "vie secrète de Lele Pons", en 5 parties, mise en ligne à partir du 19 mai. Dans celle-ci, la célèbre youtubeuse se confie sur le syndrome de Tourette et les troubles obsessionnels compulsifs contre lesquels elle lutte depuis sa plus jeune enfance.

Des programmes originaux et gratuits pour le confinement

Dans le cadre du mouvement #WithMe, Youtube proposera également le 29 avril une danse spéciale avec le chorégraphe Matt Steffanina ou encore une réunion de créateurs appelant aux dons pour NHS Charities Together. Les fans de lecture ont rendez-vous le 21 mai avec des auteurs comme John Grisham, James Patterson, Elizabeth Gilbert et Nicholas Sparks. Dans Create Together With Me, Joseph Gordon-Levitt s'intéresse lui à la créativité des gens qui se lancent dans des projets comme la réalisation de courts-métrages, de documentaires, de clips vidéos, etc. Au total, ce sont 11 shows originaux et gratuits qui seront mis en ligne. De quoi s'occuper jusqu'à la fin du confinement et même au-delà...