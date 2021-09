Cameron Boyce : la bande-annonce de son dernier film Runt dévoilée, deux ans après sa mort

Un nouvel hommage à Cameron Boyce

Il y a deux ans, nous apprenions la mort soudaine de Cameron Boyce, connu pour ses rôles dans la série Jessie et le film Descendants sur Disney Channel. Il est encore difficile pour ses fans de se dire qu'ils ne le reverront plus à l'écran, mais on a une info qui devrait quand même leur remonter le moral : un dernier film avec l'acteur va prochainement sortir. Runt a été tourné un an avant le décès de Cameron Boyce et a rencontré des difficultés pour trouver des distributeurs. Ce n'est que début 2021 que le long-métrage a trouvé preneur.

Mais de quoi parle Runt ? On y suit l'histoire de Cal (Cameron Boyce), un adolescent victime de harcèlement scolaire. Tout bascule lorsqu'il ose inviter la petite amie (Gabriella, jouée par Brianna Hildebrand, vue dans Trinkets sur Netflix) d'un mec populaire de son lycée au bal de promo. Vic et ses potes se montrent alors encore plus violents et intimidants avec Cal. Il ne le lâche plus. Le lycéen décide alors de reprendre le dessus sans penser au conséquences que sa vengeance peut avoir. Il va d'ailleurs devenir une personne froide et insensible et tomber dans l'autodestruction comme on peut le voir dans la bande-annonce.

"Il était très fier de ce film"

Le film réalisé William Coakley représente bien la société d'aujourd'hui, notamment marquée par le harcèlement scolaire : "Ce film est très important pour le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cameron était très fier de ce film. Nous pensons que sa performance puissante résonnera auprès de tous ses fans à travers le monde", ont expliqué les parents de Cameron Boyce, Libby et Victor, dans un communiqué de presse.

En plus de Cameron Boyce et Brianna Hildebrand, on découvre au casting Nicole Elizabeth Berger, Aramis Knight Cyrus Arnold, Jason Patric, Charlie Gillespie, Mitch Silpa, Tichina Arnold, Seth Lee et Scott Peat. Runt, qui rendra donc un nouvel hommage à l'acteur décédé des suites d'une crise d'épilepsie à seulement 20 ans, sortira au cinéma le 1er octobre à New York et Los Angeles et en VOD et streaming le 19 octobre.