C'est la meilleure série comique de tous les temps, mais vous avez probablement arrêté de la regarder après 6 épisodes

Si on parle de séries comiques, on peut citer de nombreuses oeuvres qui ont marqué l'histoire de la télévision comme Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory ou encore Seinfeld et Parks and Recreation. Mais on en oublie parfois une autre qui est pourtant ultra culte et appréciée : The Office. La série portée par Steve Carell entre 2005 et 2013 est un bijou qui a cependant un obstacle pour en profiter pleinement : sa première saison. Ses six premiers épisodes ne rendent pas justice à ce qui commence à se développer juste après et en ont poussé plus d'un à abandonner beaucoup trop tôt. Mauvaise décision, car ils ont perdu la meilleure série comique qui existe.

Encore mieux que Les Simpson !

Certains pourraient dire que la meilleure comédie qui existe est Les Simpson - c'est celle qui apparaît dans la majorité des classements -, mais le travail de Matt Groening transcende l'humour et, au-delà des grandes scènes dont nous nous souvenons tous, sa valeur réside dans sa vision critique de la société, plus que dans le pur divertissement. C'est là que The Office se démarque, avec sa seule fonction : faire rire le spectateur aux éclats. Par ailleurs, force est de constater que The Office a clôturé son histoire après 7 saisons brillantes et 2 plutôt bonnes (le départ de Steve Carell a pesé lourd), alors que Les Simpson ont lentement - mais sûrement - perdu de leur éclat.

>> "Un véritable coup de coeur" : personne ne parle de la meilleure série Netflix du moment <<

The Office, de son côté, est un mélange parfait de personnages attachants et de situations surréalistes. Le créateur, Greg Daniels, s'appuie à 100% sur ses protagonistes, ce qui exige que chacun d'eux soit spécial, unique et que les spectateurs puissent se retrouver entre eux. Il est impossible de ne pas trouver quelque chose de charmant dans l'étrangeté de Dwight (Rainn Wilson), l' antipathie d'Angela (Angela Kinsey) , la maladresse de Kevin (Brian Baumgartner), la naïveté d'Oscar (Oscar Nuñez) et, bien sûr, l'irrésistible histoire d'amour pour Pam (Jenna Fischer) et Jim (John Krasinski). En plus de tout ça, on a aussi le magnifique Michael Scott, le patron parfait à détester mais dont on ne peut pas se passer. Steve Carell est l'âme de la série et l'un des éléments clés de son succès .

Passez la saison 1 et vous serez récompensés !

The Office est un faux documentaire qui raconte le quotidien des travailleurs de Dunder Mifflin, une société fictive spécialisée dans la vente de papier. Développée par Greg Daniels (un vétéran de Saturday Night Live et des Simpson), elle est l'adaptation de la comédie britannique du même nom de Ricky Gervais et Stephen Merchant. En fait, le pilote est une adaptation directe de la série originale, car Daniels a estimé que partir complètement de zéro aurait été trop risqué.

>> "J'ai jamais autant aimé une série" : personne n'en parle mais cette pépite Netflix pourrait devenir le carton surprise de cette fin d'année <<

La version britannique se compose de deux saisons de six épisodes chacune et a curieusement été annulée en raison de faibles audiences, mais elle a fini par être l'une des comédies britanniques les plus exportées de l'histoire. Son personnage est bien plus grossier que l'Américain, avec un chef d'équipe, David Brent (Ricky Gervais), bien plus antipathique que l'attachant Michael Scott. Comme la première saison de The Office (version USA) s'inspire directement de la version britannique, son sens de l'humour n'est pas si aiguisé, mais The Office a vite trouvé sa voie.

La première saison a reçu des critiques de toutes sortes, mais fondamentalement médiocres. Après cet accueil, le créateur a décidé de lui donner une touche plus optimiste et de faire de Michael Scott un personnage plus gentil. De cette façon, il s'est éloigné du caractère purement britannique de l'original et a trouvé la clé du succès.

L'intégralité de The Office est disponible sur Netflix et Prime Vidéo.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.