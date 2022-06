C'est l'un des meilleurs films Marvel, mais personne ne sait qu'il a une autre version qui dure 27 minutes de plus

Lorsque Spider-Man : New Generation est sorti en salles en décembre 2018, certains fans de Spider-Man ne s'attendaient pas à grand-chose. Il se concentrait sur un super-héros - Miles Morales - qui n'avait pas autant d'adeptes que Peter Parker et, en plus, le MCU était impliqué dans d'autres projets d'une plus grande ampleur comme Avengers : Infinity War. Mais Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman (les réalisateurs) avaient finalement réussi à faire l'un des meilleurs films Marvel de tous les temps.

Une version longue méconnue

97% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, 87% sur Metacritic, 8,4 sur IMDb et 4,5 sur SensaCine. Pratiquement aucune adaptation de comics n'avait encore été accueillie avec autant d'enthousiasme par la critique et le public que cette première aventure cinématographique de Morales. Avec un incroyable travail d'animation, de musique et de rythme, le film a vu son succès se faire grâce à un excellent bouche à oreille et a longtemps été l'un des plus discutés.

Pourtant, beaucoup ne savent pas que Spider-Man : New Generation possède une version étendue de 27 minutes... disponible uniquement sur Blu-Ray. Cette version longue d'une durée de 143 minutes est en effet présente dans la version physique du film. Dans ces séquences supplémentaires (quelques extraits ci-dessous), on y retrouve des scènes supprimées, mais également des passages qui n'avaient pu être terminés à temps et qui ont donc été récupérés ici pour le plaisir des fans. Ganke, le colocataire de Miles, y a une plus grande place et il y a même la présentation de ce qu'aurait dû être le caméo de Tom Cruise.