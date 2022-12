Bruce Willis : cet accident de tournage à l'origine de sa grave maladie, qui a stoppé sa carrière ?

Après tout, l'acteur était une icône du cinéma d'action des années 80. Le fragile héros d'action John McClane de Die Hard, en particulier, restera à jamais dans le coeur de tous les cinéphiles d'action. Et en dehors de Piège de cristal et des suites de Die Hard, il a enchaîné les succès : Sixième Sens, Le Cinquième Élément (qui va quitter Amazon Prime Video), Incassable (dont Split et Glass sont des suites), Armageddon... Pourtant, les proches de la star affirment que les signes de la maladie étaient déjà perceptibles depuis des années. De plus, on suppose que c'est justement un accident sur le plateau du film de guerre Les larmes du soleil (Tears of the Sun en VO), avec Monica Bellucci et sorti en 2003, qui pourrait avoir été le déclencheur déterminant de la maladie.