Bruce Willis met un stop à sa carrière à cause d'une maladie : les stars et les fans le soutiennent

"C'est une période très difficile pour notre famille et nous apprécions énormément votre amour, votre compassion et votre soutien continus" ont-ils précisé, "Nous traversons cette épreuve en tant qu'unité familiale forte, et nous voulions impliquer ses fans car nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous comptez pour lui. Comme Bruce le dit toujours, 'Live it up' et ensemble nous avons l'intention de le faire".

Les stars réagissent, en plus des nombreux fans

De nombreuses stars ont réagi à l'annonce de la maladie et de l'arrêt de la carrière de Bruce Willis. Dans les commentaires sur Instagram, Sarah Paulson a répondu : "Il a été un partenaire de jeu incroyable pour moi, et c'est l'homme le plus adorable, le plus doux et le plus drôle". Sarah Hyland ou encore Michael Trevino ont envoyé des émojis coeurs. Hilarie Burton, Jenna Dewan et Eiza Gonzalez ont écrit à Rumer Willis : "Je t'envoie de gros câlins", "Je t'envoie de l'amour à toi et à ta belle famille" et "Je t'aime, toi et ta famille, je t'envoie tout mon amour".