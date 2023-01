Bridgerton : une date de sortie fuite ! Ce membre de la prod va se faire taper sur les doigts

On le sait, il va falloir patienter pour voir la saison 3 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix. Le tournage a été repoussé suite à des rumeurs de tensions et la sortie risque donc d'être retardée. En plus, on a récemment appris qu'un des personnages préférés des spectateurs ne sera sûrement pas dans la saison. Une vraie déception pour les fans, même si la saison 3 reste très attendue et promet d'être spectaculaire. Qu'ils se consolent, ils pourront patienter d'ici là avec le spin-off sur la reine Charlotte qui, lui, ne devrait pas tarder à sortir.

Une fuite dans l'équipe de production ?

Queen Charlotte : A Bridgerton Story est une mini-série spin-off en huit épisodes qui racontera le parcours et l'arrivée au pouvoir de la reine. La série évoquera aussi sa jeunesse, tout ce dont rêve le public. Elle sera, elle aussi, produite par Shonda Rhimes et mise en ligne sur Netflix. En plus, elle ne devrait pas tarder à sortir !

C'est en tout cas ce qu'affirme Jack Murphy, le chorégraphe des Bridgerton. Il a plus que sous-entendu une sortie de la série pour le 4 mai prochain ! Il ne resterait que quelques mois à patienter pour découvrir l'histoire de la reine Charlotte et de ses amies Violet Bridgerton et Lady Danbury, si la date de sortie est la bonne.

