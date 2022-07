Brevet 2022 - des sujets fuitent avant l'épreuve : les internautes jubilent face au sujet de secours, une plainte déposée

Après le bac qui avait bien fait marrer les élèves il y a 15 jours, c'était l'heure du brevet des collèges pour les élèves de 3ème. Mais il y a encore eu un fail. Après le prof qui s'est trompé de programme, c'est un autre problème qui a poussé l'Education nationale à réagir : la fuite des sujets de deux épreuves du brevet 2022 qui devaient avoir lieu ce vendredi matin. On t'explique.

Deux sujets du Brevet 2022 fuitent un jour avant

Ce vendredi 1er juillet 2022, les 850 000 candidats au brevet passent deux épreuves : l'histoire-géographie, éducation morale et civique et les sciences (SVT et technologie). Sauf que ceux qui planchent actuellement n'ont en fait pas eu droit aux sujets initialement prévus mais à des sujets de secours : ce jeudi 30 juin, à la veille des épreuves, les sujets prévus ont fuité via WhatsApp, avant d'être rapidement partagés sur TikTok et Twitter. Comme l'explique le ministère de l'Education nationale, des photos des sujets ont été repérés sur l'appli. Sauf que, manque de chance pour les tricheurs, l'info est remontée et la décision a été prise de modifier les sujets.

Une histoire qui fait moyennement rire du côté du ministère de Pap Ndiaye. L'Education nationale a déjà annoncé qu'elle allait porter plainte suite à cette fuite et une enquête administrative interne a été ouverte pour découvrir comment les sujets se sont retrouvés sur WhatsApp et les réseaux sociaux.

Les internautes valident la fuite

En attendant de savoir comment une telle fuite a pu avoir lieu, les internautes n'ont pas manqué de réagir sur les réseaux suite à cette annonce. Et la plupart d'entre eux étaient plutôt contents face au changement de dernière minute pour le sujet d'histoire. Selon eux, il s'agissait du chapitre le plus simple du programme et ils n'ont pas manqué de le dire sur Twitter :