Blue Period : le manga adapté en anime, la première bande-annonce dévoilée

Un anime officialisé pour Blue Period

Alors que Pika Edition vient tout juste de débuter l'édition de l'excellent manga Blue Period en France (le tome 3 sortira le 19 mai 2021), l'oeuvre de Tsubasa Yamaguchi - lancée en 2017 dans le magazine Afternoon au Japon, s'apprête à connaître les joies de l'animation.

La nouvelle a été confirmée cette semaine, le studio Seven Arcs a en effet été chargé d'adapter cette histoire en anime. Un projet très attendu des fans, qui se dévoile déjà à travers une première bande-annonce prometteuse (voir ci-dessus), même s'il faudra malheureusement faire preuve de patience avant de pouvoir le découvrir. Et pour cause, c'est seulement en octobre prochain que la diffusion des premiers épisodes débutera.

Premières images dévoilées

Côté casting vocal, on aura le droit à de grands noms pour porter cette série. Ainsi, Yatora Yaguchi sera incarné par Hiromu Mineta (interprète de Cestvs dans Cestvs: The Roman Fighter), tandis que Yotasuke Takahashi sera incarné par Daiki Yamashita (l'interprète de Izuku Midoriya dans My Hero Academia) et que Ryuji Ayukawa verra la star de J-Pop Yumiri Hanamori lui prêter sa voix. De quoi s'attendre à des belles choses.

Pour rappel, Blue Period - composé actuellement de 9 tomes et qui a remporté le titre de "Meilleur Manga Général" à l'occasion des Kodansha Manga Awards 2020, suit le parcours de Yatora, un lycéen de génie lassé de tout réussir, ce qui cause en lui un sentiment d'inintérêt pour la vie. Son existence va alors va prendre un tournant inattendu suite à la découverte d'un tableau qui va le bouleverser. Comprenant que la peinture peut finalement être le moteur de sa vie, capable de l'aider à s'exprimer, il va tout donner pour se parfaire dans cet art et intégrer la plus importante école artistique du pays.

A ce jour, aucune plateforme de streaming en France (ADN, Crunchyroll, Wakanim...) n'est encore associée à ce projet.