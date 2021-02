Benoit Chevalier victime d'homophobie sur Tik Tok et Instagram, il réagit aux commentaires haineux

Benoit Chevalier victime d'homophobie

Benoit Chevalier est peut-être une véritable célébrité sur les réseaux sociaux, notamment Tik Tok et Instagram, grâce à ses leçons de maquillage, mais la vie de cet influenceur est loin d'être tous les jours idyllique. Comme l'a fait remarquer Sam Zirah lors d'une interview sur YouTube, il est régulièrement la cible de commentaires haineux et homophobes en raison de son couple avec Ricardo.

Ainsi, alors que Benoit Chevalier a récemment posté une vidéo de lui et de son copain dans laquelle ils se mettaient en scène en train de danser en réponse à une nouvelle tendance sur Tik Tok, il n'a malheureusement pas échappé à des commentaires du style "Ca me donne envie de vomir", "Ils me dégoûtent", "Je peux pas me les voir", "J'ai envie de les frapper".

"Franchement ça ne m'atteint pas"

Des propos aussi honteux que choquants qui, heureusement, ne semblent pas réellement toucher le vidéaste. Après avoir remis la vidéo dans son contexte, "La vidéo c'est une tendance Tik Tok, il y a plein de personnes qui ont participé, des couples gays et notamment aux USA. Et là-bas, il y a moins de commentaires comme ça, voire pas du tout. Je pense qu'on est un peu plus libéré d'esprit là-bas", il a notamment confié, "Ces commentaires-là, franchement ça ne m'atteint pas, car c'est vraiment le plus bas..."

A en croire ses propos, s'il est facile aujourd'hui pour lui d'ignorer cette haine, c'est tout simplement parce qu'elle lui parait tellement absurde qu'elle n'arrive pas à avoir de valeur à ses yeux, "C'est horrible de penser des choses comme ça. T'es derrière ton écran, tu me regardes, tu vois que je suis en couple avec un garçon - donc que je suis gay, et je te donne envie de vomir ? A ce point-là ? Ca veut dire que je te dérange tant que tu es dans tes toilettes en train de vomir ? Bah vas-y, vomi".

Il l'a ensuite précisé, ces messages violents et révoltants reflètent surtout la tristesse des personnes qui les écrivent, "On t'énerve à ce point ? Je pense que tu ferais mieux de t'occuper de ta vie, de t'assumer, d'être comme tu es réellement et de vouloir faire ce que tu veux dans ta vie, plutôt que de juger des gens derrière un écran et d'être là, aigri, méchant."