Béluga dans la Seine : enfin rescapé mais pas encore sauvé, les images impressionnantes

Pas encore de fin heureuse

Malheureusement, si le beluga est actuellement en vie et va être placé temporairement dans le bassin d'eau de mer du port de Ouistreham, il est encore trop tôt pour parler de happy ending. D'après Sea Shepherd France, le cétacé "ne présente pas de maladie infectieuse", mais celui-ci n'a en revanche "plus d'activité digestive, ce qui explique qu'il ne s'alimente plus".

Une situation inquiétante pour les vétérinaires à son chevet qui, pour l'instant, y voient "ne sont pas nécessairement optimistes sur sa santé". Interrogée à ce sujet, Isabelle Dorliat-Pouzet a confirmé que le béluga, qui est également victime de plusieurs plaies, n'était pas encore certain de retrouver la mer, "Nous attendons les résultats de la prise de sang et des échographies, et en fonction des résultats la décision sera prise".