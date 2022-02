Balthazar saison 5 : Tomer Sisley confirme la fin de la série

Balthazar renouvelée pour une saison 5...

C'est le 10 mars 2022 que TF1 débutera la diffusion des nouveaux épisodes de la série Balthazar. Malheureusement, cette saison 4 inédite ne sera plus portée par Hélène de Fougerolles suite à son départ, remplacée cette année par Constance Labbé qui incarnera Camille Costes, une nouvelle agent très spéciale.

La bonne nouvelle malgré tout, c'est que cette saison 4 est déjà assurée d'une suite. Pendant que les téléspectateurs découvriront les nouvelles aventures du héros de Tomer Sisley, les acteurs seront en train de tourner une saison 5, qui sera ensuite diffusée en 2023. Le point négatif en revanche, c'est que cette saison 5 sera également la dernière pour cette fiction qui a débuté sur nos écrans en 2018.

... qui sera la dernière de la série

Ce week-end, à l'occasion d'une interview accordée à 50' Inside (TF1), Tomer Sisley a en effet révélé qu'il s'apprêtait à tourner la page de Balthazar, "On ne devrait pas tarder à attaquer le tournage de la cinquième et dernière saison de Balthazar [au cours du mois de mars]". Pourquoi un tel arrêt alors même que la série policière est un réel succès et que TF1 a pour habitude de faire vivre ses projets du genre pendant de longues années ? Tout simplement parce que l'acteur possède un agenda chargé.

"Il y a Largo Winch 3 qui se profile à l'horizon. Qui pourrait arriver en fin d'année", a-t-il dans un premier temps rappelé. Puis, celui qui a récemment tourné dans le même film que Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio avec son rôle dans Don't Look Up l'a ajouté avec fierté, "Il y a 3, 4, 5 autres projets qui sont en développement en ce moment, mais je ne peux pas trop parler". De quoi nous intriguer.

A ce sujet, si l'on se fie aux informations d'Allociné, l'un de ces nouveaux projets serait déjà connu et pourrait être... Par Amour, une série policière qu'il co-écrirait avec Baptiste Gourden et Vladimir Haulet. Au programme ? On y suivrait l'histoire de Ben, un flic, et Laura, une personne liée au milieu mafieux, prêts à tout pour se retrouver afin de respecter leur promesse faite quand ils n'avaient que 15 ans.

Vous l'aurez compris, même si Balthazar devrait donc s'arrêter, Tomer Sisley ne s'éloignera pas longtemps de nos écrans !