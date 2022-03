Balthazar saison 4 : un énorme secret sur la série dévoilé par Tomer Sisley

Si Balthazar connait un tel succès sur TF1, ce n'est pas uniquement pour l'attitude du médecin légiste ou ses relations très spéciales avec les femmes de sa vie. Au contraire, l'autre gros point fort de cette série policière réside en sa capacité à nous offrir de très belles scènes d'action aussi dynamiques que badass. Et à ce sujet, une question se pose : est-ce réellement Tomer Sisley qui réalise toutes les cascades de son personnage ?

Ca tombe bien, c'est justement ce qu'a tenté de savoir Allociné au détour d'une interview avec l'acteur. Tandis que Balthazar s'est récemment retrouvé au centre d'une situation aussi folle que périlleuse en plein ciel à bord d'un biplan, nos confrères ont souhaité découvrir si Tomer Sisley avait véritablement joué avec le vide pour nous en mettre plein les yeux. Réponse de l'intéressé ? "Bien sûr, c'est moi. Jusqu'à maintenant j'ai fait toutes mes cascades dans la série".

Tomer Sisley fait-il vraiment ses cascades ?

Aussi, après avoir plaisanté sur l'existence de cette question, "Vous venez de m'enfoncer un petit poignard dans le coeur là", Tomer Sisley a rappelé avec plaisir qu'il "n'y avait pas de doublure" pour lui sur cette série et qu'il se faisait à l'inverse un point d'honneur à se mettre en scène dans de telles séquences, "Vu que ce sont des cascades que je fais moi-même, je me disais que c'était un atout pour la série. C'est toujours un plus quand c'est le comédien qui fait lui-même ses cascades. C'est pour ça qu'on parle autant de Tom Cruise dans Mission impossible".

La raison d'un tel investissement de sa part ? Selon le comédien, ce seraient justement ces cascades aussi spectaculaires qu'intenses "qu'on a peut-être moins l'habitude de voir en France", qui permettraient à la série de se démarquer de ses concurrentes, "on ne voit pas si souvent que ça des cascades à la télé française".

"J'ai peur comme tout le monde"

Cependant, on vous rassure, si Tomer Sisley est un vrai fan de Tom Cruise, il n'est en revanche pas à l'aise avec l'idée de se jeter dans n'importe quoi simplement pour nous en mettre plein les yeux. Après avoir rappelé, "Je ne suis pas un cramé de la tête (rires). J'ai peur comme tout le monde", l'interprète de Balthazar a précisé que tout ce qu'il faisait à l'écran était parfaitement calculé en amont, "J'ai quand même évidemment des limites, qui sont les limites des risques calculés. (...) L'idée ce n'est pas de rouler à 150 km/h dans Paris en grillant tous les feux rouges en espérant que ça passe. Ce n'est jamais ça."

De quoi nous rassurer, on espère bien le retrouver en bonne santé en saison 5 !