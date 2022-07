Balance Ton Influenceur : Amaru, Arthur Lombard... des créateurs accusés de comportements problématiques et toxiques

Des propos chocs du streameur dévoilés ?

Des captures d'écran qui n'ont pas été authentifiées, et des propos à prendre avec des pincettes, mais qui ont tout de même motivé les Internautes à remettre en avant certains tweets supposés d'Amaru qui avaient déjà fait polémique entre 2017 et 2019. On le verrait notamment minimiser les fantasmes des hommes vis-à-vis du viol, "Un homme ne choisit pas ce qui l'excite, vous essayez pourtant de nous imposer cette idéologie via un drapeau" et prétendre un intérêt prononcé pour les mineures, "On baise des mineures en silence, la police se chargera du bruit" / "Oui j'ai 20 ans, mais à partir de 14 je vous accueille dans mes dm". Là encore, il est impossible d'authentifier quoi que ce soit étant donné que les messages n'existent plus.