Bac 2021 : ce projet inventé par ces 2 profs assure 100% de réussite à l'examen !

En quoi consiste le projet "Réconciliations" ?

L'accompagnement scolaire est primordial, surtout quand les élèves ont des difficultés. Jérémie Fontanieu et David Benoît, profs au lycée Eugène Delacroix (93), l'ont bien compris et ont donc décidé de mettre en place un projet pour ne laisser aucun lycéen seul face à ses problèmes à l'école. Le concept de "Réconciliations" est simple : éviter le décrochage scolaire et obtenir 100% de réussite à l'examen du bac. Mais comment fonctionne réellement cette méthode ?

"Je suis arrivé à Drancy en 2012, mon collègue y était déjà depuis 2 ans. On faisait face aux difficultés que tous les professeurs rencontrent. Les élèves ont du mal à travailler, ce sont des adolescents. En plus, là où on enseigne, les élèves ont des difficultés scolaires pour des raisons sociales. Du coup, c'est de façon complètement improvisée qu'on a mis en place petit à petit ce projet. Le coeur c'est de travailler avec les familles parce qu'on n'arrivait pas par nous-mêmes à faire travailler les élèves. On s'est tourné vers les familles pour nous aider, ce qui a produit des résultats formidables", explique Jérémie Fontanieu sur le plateau de Quotidien sur TMC.

"Les familles réagissent de façon très positive"

Les parents sont impliqués à 100% dans ce projet. Ils sont constamment en contact avec David Benoît et Jérémie Fontanieu. Par exemple, si leur enfant sèche un cours, se prend deux heures de colle ou encore est en retard, ils sont tout de suite au courant via un sms sur leur téléphone. L'angoisse et un manque de liberté pour certains, un vrai soutien pour d'autres. L'idée est donc que parents, élèves et profs travaillent tous ensemble tout au long de l'année.

"On appelle les parents très tôt, fin août (...) On leur dit qu'on aimerait beaucoup travailler avec eux. On s'est rendu compte que ça nous aidait beaucoup en tant que professeur à bien faire notre travail (...) On leur dit qu'on a besoin d'eux, c'est une manière de les valoriser. Du coup, les familles réagissent de façon très positive", confie Jérémie Fontanieu.