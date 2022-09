Attention vos yeux, ce nouveau film d'horreur va ruiner ce personnage adorable de votre enfance

Un film d'horreur sanglant qui détourne l'univers enfantin

Alors attention, préparez-vous : tourné en seulement dix jours en Angleterre, Winnie the Pooh: Blood and Honey n'aura rien d'un film d'horreur léché Hollywoodien. On sera nettement plus sur une production semi-professionnelle. Néanmoins, comme on peut le découvrir dans les premières images déjà dévoilées, le résultat s'annonce tout de même épique avec quelques plans aussi horrifiques que jouissifs.

Interrogé notamment sur la fameuse scène du jacuzzi que l'on peut voir dans le trailer, Rhys Waterfield a révélé comment il s'était amusé à mettre à profit son sadisme et son envie de surprendre avec le contraste créé par ces personnages cultes : "On voit cette fille se relaxer dans l'eau et Pooh et Porcinet apparaissent derrière elle, l'endorment pour la sortir de l'eau avant de rouler sur sa tête. C'est à la fois effrayant mais aussi drôle, parce qu'il y a des plans de Winnie dans la voiture avec ses petites oreilles alors qu'il roule doucement sur elle pour la tuer".

Hypé par ce film ? On vous comprend. Malheureusement, celui-ci est toujours en post-production et n'a donc pas encore de date de sortie fixée. De même, on ne sait pas de quelle façon il sera possible de le découvrir (cinéma ? VOD ? YouTube ?). A suivre.