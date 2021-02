Astrid Nelsia n'est plus célibataire : elle annonce être en couple mais garde un peu de mystère

Astrid Nelsia (La Villa des Coeurs Brisés 5) n'est plus célibataire : elle est en couple mais avoue ne pas vouloir montrer son copain

C'est fini, Astrid Nelsia n'est plus un coeur à prendre ! Fini le célibat, la candidate de télé-réalité a trouvé un nouveau petit ami. Celle que vous aviez pu voir dans La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX a en effet révélé sur les réseaux être en couple. En revanche, désolé pour les plus curieux, elle a aussi confié ne pas vouloir montrer le visage de son mec et expliqué pourquoi.

Astrid Nelsia (La Villa des Coeurs Brisés 5) est en couple Mauvaise nouvelle pour ceux qui rêvaient de tenter le coup avec Astrid Nelsia : elle n'est plus célibataire. Celle que vous aviez pu suivre dans Les Vacances des Anges 2, Les Anges 10 et 11 ou encore Friends Trip 4 sur NRJ12 a trouvé l'amour. C'est la candidate de télé-réalité elle-même qui a annoncé être en couple sur les réseaux. Lors d'une séance de questions-réponses dans sa story Instagram, Astrid Nelsia a en effet lâché le morceau. "Pourquoi tu montres pas ton copain ?" lui a demandé un internaute. Ce à quoi celle qui avait aussi participé à La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX a répondu : "Parce qu'il y a des personnes mauvaises qui portent l'oeil...". Cela signifie donc que oui, Astrid Nelsia est bien en couple, elle confirme. En revanche, l'adepte de la chirurgie esthétique qui s'est fait refaire les fesses récemment a décidé de ne pas montrer l'homme qui partage sa vie. Pour une fois, elle ne veut pas montrer le visage de son mec et garder leur vie privée loin des réseaux. Une façon de protéger leur relation amoureuse face à des "personnes mauvaises" comme elle l'a dit. Mais leur idylle doit être récente, car il y a encore quelques semaines Astrid Nelsia se disait "libre comme l'air".

