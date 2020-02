ASMR : le top 10 des youtubeurs qui gagnent le plus d'argent... en mangeant

En 2020, faire des vidéos sur Youtube est considéré comme un véritable métier. D'ailleurs, c'est carrément devenu le nouveau métier de rêve des enfants selon une étude menée par Lego et Harris Poll. Si certaines facultés ont ouvert des cours spécifiques pour ceux qui s'y intéressent, il faut savoir que tout le monde peut gagner de l'argent et devenir millionnaire en faisant des vidéos Youtube. Et ça ne concerne pas uniquement les youtubeurs beauté ou gaming : d'autres domaines comme l'ASMR permettent de rapporter gros.

Signifiant "réponse autonome sensorielle méridienne", l'ASMR est une technique de relaxation qui permet de se détendre en écoutant des sons doux. Ce type de vidéos peut se décliner à l'infini : certains chuchotent, d'autres jouent avec un ballon de foot, et d'autres se contentent simplement de manger... et ça rapporte gros ! La société de chewing-gum Chewsygum.com s'est intéressée à l'argent que peuvent se faire les vidéastes en mangeant devant leur ordi.

1 million de dollars pour manger devant sa caméra

Ainsi, ils ont découvert que Zach Choi (de la chaîne Zach Choi ASMR) se ferait plus d'1,2 million de dollars en seulement un mois grâce à ses vidéos AMSR. La youtubeuse canadienne Naomi MacRae (Hunnibee ASMR) a remporté plus de 796 000 dollars en janvier 2020 en mangeant devant sa caméra. La youtubeuse originaire de Los Angeles Karina Garcia arrive à la 7e place des youtubeurs ASMR les mieux payés avec 188 000 dollars.

Pourtant, selon cette étude, seuls 39 % des gens disent regarder les vidéos ASMR avec de la nourriture et 42 % se sentent dégoûtés par celles-ci. En revanche, 61 % des gens interrogés pourraient envisager de faire leurs propres vidéos et 35 % d'entre eux ont admis qu'ils pourraient faire des vidéos ASMR parce que "c'est bien payé", au-delà de l'aspect divertissant.