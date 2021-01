ASKIP saison 2 : la série sur les collégiens revient avec 5 nouveaux personnages

Il a ajouté : "Nouveaux thèmes, nouveaux personnages tout en conservant nos fondamentaux et notamment le fait de pouvoir aborder les sujets les plus sérieux avec une bonne dose d'humour et d'auto-dérision. En cette période troublée où le lien social est tellement abîmé, ASKIP se veut plus que jamais comme une série refuge pour les pré-ados... et tous les autres".

Zoom sur les 5 nouveaux personnages

Mais qui sont les 5 nouveaux personnages ? Mathis (Casey Calaber), Anaïs (Emilia Blayer), Dorian (Bastiaan vann Leeuwen), Noa (Freddy Sheza) et Zoé (Elza Petit-Brunet). Et France TV a même donné des précisions sur ces nouveaux venus.

Casey Calaber, vous l'avez peut-être reconnu, l'acteur est Little Boo dans Fort Boyard sur France 2 et a participé à La France à un Incroyable Talent sur M6 en 2017. Cet adepte des arts martiaux est même apparu notamment dans les vidéos YouTube Jeux olympiques version Avengers avec Michou, Cet enfant est le nouveau Bruce Lee avec Tibo InShape et Un enfant avec une force incroyable avec Wass Freestyle.

Son rôle ? Mathis (13 ans). "Il est malin, il a l'habitude de se débrouiller pour obtenir ce qu'il veut, entre petits arrangements et gros mensonges. Mathis est dyslexique, collectionne les mauvais résultats et vient d'un milieu défavorisé. Il vit seul avec sa mère qui fait de nombreux petits boulots dont des ménages. Il donnerait tout pour elle et il veut la rendre heureuse coûte que coûte, même si là aussi il doit s'arranger avec la réalité. Loisirs : Les arts martiaux, une véritable passion".