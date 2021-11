Ary Abittan mis en examen pour viol après une plainte

Ary Abittan d'abord placé en garde à vue puis mis en examen

Alors qu'on l'attendait au cinéma dans Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?, troisième volet de la saga endeuillé par la mort de plusieurs membres de l'équipe dans un accident, Ary Abittan a fait un tour en garde à vue ce week-end. Ce lundi 1er novembre, Voici révélait que l'acteur de 47 ans aurait été arrêté par la police suite à une plainte déposée le 30 octobre. Une femme "avec qui l'acteur entretient des relations régulières", précise le site du magazine, aurait porté plainte contre lui pour "viol". Entendu par la police depuis le dimanche 31 octobre, sa garde à vue a ensuite été prolongée ce lundi avant de prendre fin ce mardi 2 novembre.

Selon l'AFP qui cite une source judiciaire, Ary Abittan aurait été "mis en examen pour viol" et "placé sous contrôle judiciaire". Cela signifie donc que l'acteur n'est pas en prison mais toujours libre. Contacté par Le Parisien, son manager n'a pas souhaité faire de commentaires. Le journal apporte tout de même quelques précisions sur les faits qui se seraient déroulés au domicile de la star. Et de préciser que la femme aurait "décrit dans son dépôt de plainte des faits relevant d'une pratique sexuelle dégradante et non consentie". Le Parisien explique que l'acteur aurait contesté cette version "avant d'être confronté semble-t-il à un élément matériel incriminant".

Dans l'attente d'un éventuel jugement, Ary Abittan reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.