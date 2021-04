Qu'est qu'on a fait au Bon Dieu 3 : le tournage interrompu après la mort de 3 membres de l'équipe

Après les cartons des deux premiers volets, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu aura bien une suite : c'est en mai 2019 que le 3e film de la franchise avec Christian Clavier et Chantal Lauby a été annoncé. Intitulé Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? il devrait sortir en octobre 2021. Initialement prévu pour 2020, le tournage a été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19 et a débuté le 30 mars dernier. Mais un drame a eu lieu, alors que les équipes avaient posé leurs valises pour quelques jours dans la ville de Châtellerault dans la Vienne (Nouvelle-Aquitaine).

Un accident mortel endeuille Qu'est qu'on a fait au Bon Dieu 3

Comme l'a dévoilé le journal local La Nouvelle République, trois membres de l'équipe du tournage sont décédés dans un accident de voiture survenu ce vendredi 23 avril 2021 vers 21h. Selon les premières informations du Parisien, il s'agirait de trois machinistes âgés de 19, 47 et 49 ans. Ils circulaient en voiture sur la commune de Pouant quand un violent accident a eu lieu : un véhicule venant en face aurait percuté le leur en voulant effectué un dépassement. Les deux voitures auraient été détruites suite au choc.

Deux personnes seraient mortes sur le coup et une troisième n'a pas pu être ranimée par les secours, précise le maire de Pouant à France Bleu. Un 4e passager, lui aussi technicien du film, a été hospitalisé dans un état grave. Le conducteur du véhicule qui aurait causé l'accident se trouve dans un état moins grave mais a également été hospitalisé, indiquent les gendarmes à France Bleu.

Selon le maire de la ville de Châtellerault, le tournage de Qu'est qu'on a fait au Bon Dieu 3 aurait été suspendu suite à ce drame.