Arcane saison 2 : Netflix commande officiellement une suite, quels personnages au casting ?

C'est ce samedi 20 novembre 2021 que Netflix a mis en ligne les épisodes 7, 8 et 9 de la saison 1 de Arcane, qui en étaient également les derniers. Une déception pour les fans de la série adaptée de League of Legends qui auraient aimé en voir davantage, mais rassurez-vous, l'aventure est encore loin d'être terminée.

Arcane renouvelée pour une saison 2

Alors que Riot Games pourrait prochainement imaginer des spin-offs, toujours plongés dans l'univers du célèbre jeu vidéo, le studio et Netflix ont déjà trouvé un accord afin de renouveler Arcane pour une saison 2. A l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais il a néanmoins été précisé que la suite était déjà en production.

"Nous sommes plus qu'heureux de constater les retours positifs autour de la première saison d'Arcane et nous travaillons durement avec les équipes créatives de Riot et Fortiche pour vous offrir une saison 2 identique", ont notamment déclaré les créateurs Christian Linke et Alex Yee lors d'un communiqué.

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, là où l'intrigue à venir est encore gardée secrète, il a également été annoncé que plusieurs personnages emblématiques seront de retour. Ainsi, ce sont les présences de Vi (Hailee Steinfeld), Jinx (Ella Purnell) et Caitlyn Kiramman (Katie Leung) qui ont été confirmées pour les nouveaux épisodes. De quoi là aussi faire le bonheur du public.