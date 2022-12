Anthony Martial en couple avec une candidate des Cinquante ? Ça se précise !

Ce n'est pas une légende, les footballeurs apprécient particulièrement les candidates de télé-réalité. Récemment, Laura Marra a révélé avoir recalé Kylian Mbappé. "Je travaillais dans un restaurant. Il m'a demandé mon numéro, il m'a écrit pour passer une soirée, voir plus... Je ne suis pas une meuf comme ça, donc je n'y suis pas allée. Je n'ai pas répondu", a déclaré la candidate passée par Les Marseillais à Dubaï, La Villa des coeurs brisés 7 ou La Bataille des clans.

Anthony Martial de nouveau en couple avec une candidate de télé-réalité ?

De son côté, Anthony Martial a été en couple plusieurs années avec Mélanie Da Cruz. Ils ont même donné naissance à un petit garçon prénommé Swan. Malheureusement, leur relation a pris fin en mars 2022.

"Parfois, pour gagner une course, il faut arrêter de courir... Je n'ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée... Mais pour le bonheur et l'avenir de chacun, je me dois de le faire aujourd'hui. Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respect et avec pudeur de ma part. La vie à 2 est une longue route souvent parsemée d'embûches. Abandonner ne fait pas partie de mon caractère mais c'est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu'on s'est dit 'oui', je pensais pour la vie, malheureusement, l'amour n'a pas suffi. Il m'est impossible de poser ICI des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s'écrit pas. Néanmoins, notre priorité est et restera le bien-être de Swan", a annoncé l'ancienne star de Secret Story 9 sur Instagram.

"Ils étaient très proche"

Malgré cet échec amoureux, le penchant du joueur de Manchester United pour les candidates de télé-réalité semble toujours intact. Il y a quelques semaines, Aqababe a annoncé qu'il avait été vu en boîte de nuit en train d'embrasser Mélissa Ben, aperçue dans Les Cinquante. "Mélissa Ben et Anthony Martial ont été aperçus, hier soir, en train de s'embrasser langoureusement au Cova Club, la boîte de nuit parisienne située rue Pierre Charron", a balancé le blogueur.