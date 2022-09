Anthony Martial : après Mélanie Da Cruz, il se fait griller en boîte avec une candidate des Cinquante

Anthony Martial et Mélanie Da Cruz se sont officiellement mis en couple en 2016. Ils se sont ensuite mariés et sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Swan. Malheureusement, leur relation a rapidement été rythmée par des hauts et des bas et ils ont connu plusieurs ruptures. En mars 2022, l'ancienne candidate de Secret Story 9 a annoncé leur séparation définitive.

"Parfois, pour gagner une course, il faut arrêter de courir... Je n'ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée... Mais pour le bonheur et l'avenir de chacun, je me dois de le faire aujourd'hui. Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respect et avec pudeur de ma part. La vie à 2 est une longue route souvent parsemée d'embûches. Abandonner ne fait pas partie de mon caractère mais c'est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu'on s'est dit 'oui', je pensais pour la vie, malheureusement, l'amour n'a pas suffi. Il m'est impossible de poser ICI des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s'écrit pas. Néanmoins, notre priorité est et restera le bien-être de Swan", avait-elle écrit sur Instagram.

Anthony Martial grillé en boîte de nuit avec une candidate de télé-réalité

Visiblement, le footballeur s'est rapidement remis de cette rupture puisqu'il a récemment été au centre de rumeurs de couple avec une étudiante. Mélanie Da Cruz s'est d'ailleurs clashée avec elle sur les réseaux sociaux. Mais d'après Aqababe, cette fois, Anthony Martial aurait jeté son dévolu sur une nouvelle candidate de télé-réalité : Mélissa Ben, qui fait actuellement partie de l'énorme casting de l'émission Les Cinquante sur W9.