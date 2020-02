Angry Birds 2 : les cochons et les oiseaux font (presque) la paix dans la suite en DVD, Blu-Ray, VOD

Jeu vidéo événement sur mobiles et tablettes, Angry Birds s'apprête à refaire parler de lui... en DVD, Blu-Ray et VOD. En effet, trois ans après la sortie d'un premier film qui avait engrangé près de 350 millions de dollars au box-office mondial, une suite intitulée "Copains comme cochons" a vu le jour dans les salles obscures. Elle est désormais disponible à la vente.

Angry Birds 2 se dévoile

Au programme ? Attendez-vous à une aventure inattendue. Alors que Red et sa bande passeront encore et toujours leur temps à faire la guerre aux cochons à travers des actions ridicules (mais drôles), les deux peuples se retrouveront finalement contraints de collaborer ensemble à l'occasion d'une inquiétante mission. Et pour cause, Zeta - une oiselle violette reine d'une nouvelle île, va débarquer avec pour ambition... de les détruire.

Malheureusement pour les animaux, tant mieux pour nous, comme on peut le découvrir dans la bande-annonce dévoilée par Sony Animation Pictures, malgré l'importance de cette course contre la montre, cette mission ne devrait pas favoriser la mise en place d'une collaboration efficace. Au contraire, si l'on se fie aux premières images délirantes, c'est une équipe de bras cassés qui sera montée pour contrer les plans de Zeta et voler ses armes. Ainsi, entre les egos surdimensionnés de certains et la maladresse d'autres, le résultat s'annonce explosif et déjanté !

Angry Birds 2 : Copains comme cochons en DVD, Blu-Ray, VOD dès le 19 février.