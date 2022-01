Anaïs Camizuli sature du monde "hypocrite" des influenceurs : "Si vous vous sentez visé, vous avez raison"

Pour rappel, c'est elle qui a créé WONDERFULHOME. Et c'est en voyant le manque d'intérêt et de soutien des influenceurs qu'elle connaît pour son beau projet qu'elle a poussé un coup de gueule. A propos de son entreprise, la businesswoman avait déclaré en story Insta : "Je suis tellement maniaque et j'aime que mon intérieur sente bon... donc j'ai voulu créer des senteurs qu'on ne trouve pas ailleurs et surtout avec une longue tenue ! Et j'ai réussi et j'en suis tellement fière".