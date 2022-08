Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : "On ne veut pas créer de spectacle", elle clashe les autres tribus de l'émission

Amandine Pellissard est LA maman star de Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1. Depuis le 10 août 2022, elle est même l'héroïne de sa propre télé-réalité, Les Pellissard à Saint-Tropez, sur MyTF1 Max. La maman de 8 enfants se mélange très peu avec les autres familles de l'émission et elle a expliqué pourquoi dans une interview accordée à Télé 2 Semaines.

"On n'est pas de ces familles-là qui se donnent en spectacle"

"On est une des seules familles qui a noué très peu de liens avec les autres familles de l'émission. C'était un choix depuis le départ", explique-t-elle, avant d'ajouter : "Il y a trop de familles qui se mettent à faire des journées ou des soirées pour tout montrer sur les réseaux sociaux et créer du contenu sur Instagram, ce n'est pas notre truc. On ne veut pas créer de spectacle, on ne se montre pas... On n'est pas de ces familles-là qui se donnent en spectacle, qui sont dans le paraître".

Des amitiés oui, mais en off

Il y a quelques mois, Amandine Pellissard était en froid avec Soukdavone Gayat, mais visiblement les relations entre les deux tribus se seraient apaisées et elles seraient même désormais très proches. "Il y a des familles avec qui j'ai noué des liens, avec qui je parle quotidiennement, mais seulement en off. Aujourd'hui, nous sommes très proches des Gayat, des Cordule et des Santoro. Mais pour autant, vous ne nous verrez pas faire des journées à la plage !", déclare celle qui s'est récemment montrée très inquiète pour l'un de ses fils.

"On ne veut pas jouer à ça, la valeur de ce lien humain va au-delà de ça...", conclut Amandine Pellissard. Malheureusement pour les fans, il apparaît donc très peu probable de voir un jour les Pellissard en vacances avec une autre tribu star.