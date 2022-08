Amandine Pellissard (Familles nombreuses) inquiète pour l'un de ses fils : "On a des doutes sur des troubles du spectre autistique"

Ces dernières semaines ne sont décidément pas de tout repos pour Amandine Pellissard. Elle a récemment était attaquée par sa propre soeur et a passé de très mauvaises vacances à Saint-Tropez. Ce lundi 8 août 2022, la maman star de Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1 a organisé un live Instagram durant lequel, elle n'a pas caché son inquiétude pour l'un de ses fils. Il y a quelques mois, elle avait déjà expliqué qu'Hector et Charles, ses deux derniers, souffraient de problèmes de développement.

"On a des doutes sur des potentiels troubles du spectre autistique"

Dans son dernier live, celle qui a dorénavant sa propre télé-réalité a révélé que ses deux fils étaient suivis par un neuropédiatre et une orthophoniste. "A la rentrée, on revoit le neuropédiatre pour mettre en place des séances de psychomotricité en groupe", a-t-elle précisé. "On a des doutes sur des potentiels troubles du spectre autistique", dévoile-t-elle, inquiète, concernant Charles. Mais le diagnostic doit encore être approfondi "avec le neuro" dans les prochains jours.

"Quand on vous dit que votre enfant n'est pas comme les autres..."

Ce n'est pas la première fois que celle qui a été harcelée et menacée à cause de Vinted, partage ses inquiétudes pour l'un de ses enfants. Lors d'un précédent live, elle avait évoqué les problèmes de langage de sa petite Léna quand elle était en maternelle. "Elle ne parlait quasiment pas et avait très peu de vocabulaire", avait-elle expliqué, avant d'affirmer : "Quand on vous dit que votre enfant n'est pas comme les autres, c'est toujours compliqué".

On espère que tout ira bien pour Amandine Pellissard et toute sa petite tribu.