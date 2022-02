All of Us Are Dead : Yoon Chan Young accusé de comportement toxique et misogyne par le passé

Un comportement qui a laissé des traces

Toujours selon le compte Twitter cette jeune femme, le comédien aurait ensuite tenté de s'excuser par messages à l'époque. En revanche, la jeune femme a dévoilé qu'elle n'avait jamais souhaité l'écouter. Selon ses propos, elle aurait au contraire vécu cette situation comme une véritable humiliation, d'autant plus que beaucoup de personnes, dont ses proches, auraient tenté de minimiser cet événement en parlant de "blague de garçons immatures".

Or, comme elle l'écrivait en 2017, ce classement a eu un impact concret sur son mental : "Ca été véritablement douloureux pendant six mois. Et même maintenant, ça me fait encore mal quand j'y repense. Pourquoi dois-je en souffrir ?". De quoi comprendre que ce classement et ses critères devait être particulièrement dur et gênant à voir.

On ne sait pas pourquoi cette affaire refait parler d'elle aujourd'hui, cinq ans et demi après les faits, mais il ne fait aucun doute que Yoon Chan Young devra prochainement prendre la parole à ce sujet. La raison ? Ce mercredi 2 février 2022, une supposée "camarade de classe" de l'acteur, et donc potentiellement l'une de ses victimes, a réagi à la polémique en repartageant ce thread, "Enfin, ça explose !" Autant dire que ce comportement (qui n'était peut-être pas le seul) a fait beaucoup plus de dégâts qu'on ne l'imagine et réaliser que de nombreuses nouvelles voix pourraient s'élever dans les jours à venir contre le comédien !