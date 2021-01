Alix (Les Princes) : une fausse image entre la télé et la réalité ? Greg se confie sur la Princesse

Cette semaine, un nouveau prétendant a fait son apparition dans Les princes et princesses de l'amour 4 sur W9. Son nom : Greg. Sa cible : la célèbre Alix. Le candidat l'a en effet confié auprès de Télé Star, c'est pour la jeune femme qu'il a réellement accepté de participer à l'aventure, alors même qu'il n'avait encore jamais envisagé d'apparaître à la télévision.

Greg sous le charme d'Alix

"C'est la production qui m'a approché. J'ai regardé les profils des candidats et celui d'Alix m'a tapé dans l'oeil : je n'aurais participé à l'émission pour personne sauf elle" a-t-il ainsi révélé. Selon lui, ils partagent tous les deux énormément de choses en commun, ce qui l'a immédiatement attiré, "Je trouve que nos caractères se ressemblent énormément. Comme elle, je me protège en amour, je ne m'ouvre pas aisément à l'autre."

Alors, a-t-il été déçu en la découvrant pour de vrai devant les caméras ? La réponse est... Non. L'habituel professionnel dans l'événementiel l'a assuré, Alix - qui s'est récemment avouée prête à faire évoluer sa carrière, ne joue aucun jeu pour les besoins de l'émission, "L'image qu'elle renvoie à la télévision est fidèle à la réalité. Notre premier date s'est très bien passé car elle a été super sympathique et ça a immédiatement détendu l'atmosphère." Visiblement sous le charme d'Alix, Greg a ensuite précisé, "On a immédiatement discuté à coeur ouvert de nos points faibles, nos défauts et l'alchimie a opéré ! J'aime sa sincérité, son attitude."

Comme quoi, le mot "réalité" dans le concept de télé-réalité a encore sa place en 2021.