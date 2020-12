Alix (Koh Lanta 2020) critiquée pour une photo sexy : "j'ai un boule qui chamboule"

Une photo de ses fesses en maillot crée le buzz

Alix et Mathieu de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, les 4 terres) sur TF1 sont partis ensemble en vacances en Guadeloupe. Un voyage qui a lancé des rumeurs de couple entre Alix et Mathieu sur les réseaux. Mais ce qui pose problème pour quelques haters, c'est une photo sexy postée sur Instagram, montrant l'aventurière qui était dans l'émission animée par Denis Brogniart. Une image d'Alix en maillot de bain dans une piscine, de dos et affichant ainsi ses superbes fesses. "Coucher de soleil au paradis" a-t-elle commentée en légende. Mais ce cliché pris par Mathieu a reçu de nombreuses critiques et même quelques insultes.