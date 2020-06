Agents of Shield saison 7 : un personnage culte de Captain America dans les derniers épisodes ?

Peggy Carter de retour ?

La saison 7 d'Agents of SHIELD - actuellement diffusée sur ABC aux USA, est annoncée comme la dernière de la série. Alors forcément, les fans s'attendent désormais à de nombreuses surprises cette année afin de conclure la fiction en beauté. Et parmi elles, beaucoup fantasment sur le possible retour de Peggy Carter, l'héroïne de Captain America et de la série Agent Carter (2015-2016), spin-off indirect de Agents of SHIELD.

Malheureusement, sauf retournement de dernière minute, ce rêve ne devrait pas devenir réalité. Interpellée par un fan sur son compte Instagram, "J'espère que l'on pourra vous revoir dans Agents of SHIELD", Hayley Atwell - l'interprète de Peggy, a tout simplement répondu, "Non". Une réponse courte et limpide, mais également décevante.

Une double déception

On l'a découvert lors de l'épisode 3 de cette saison 7, l'équipe du Shield n'a toujours aucun problème pour voyager dans le temps. Au contraire, celle-ci s'est autorisée un petit détour en 1955 afin de ramener dans l'intrigue un ex-personnage culte de Agent Carter : Daniel Sousa (Enver Gjokaj). De quoi ainsi comprendre que, scénaristiquement parlant, un retour de Peggy aurait donc également pu être possible.

De plus, on le sait, la comédienne est toujours attachée à ce personnage. Comme cela a été annoncé l'an passé à la conférence D23, elle reprendra son rôle dans la future série d'animation Marvel's What if de Disney+ qui verra Peggy, le temps d'un épisode, devenir la véritable Captain America. Il s'agira simplement d'un travail vocal pour Hayley Atwell, mais cette nouvelle semblait déjà la ravir à l'époque, "C'est comme un cadeau que l'on ne cesse de me donner. Les fans adorent Peggy, ce sont eux qui l'ont ramenée".

Bref, difficile de ne pas être déçu et de ne pas avoir ce sentiment qu'Agents of SHIELD passe à côté d'un bel événement.