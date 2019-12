Agathe Auproux : des secrets cachés sur son départ de TPMP ? Coup de gueule contre les rumeurs

Agathe Auproux quitte TPMP

En début d'année, Agathe Auproux annonçait être atteinte d'un cancer. Et si la chroniqueuse est désormais en rémission, cette épreuve a forcément laissé des traces. Aussi, comme elle l'a confié le 4 décembre dernier, après plusieurs mois éreintants et stressants, elle a tout simplement pris la décision de s'éloigner de Touche pas à mon poste.

"J'ai pris la décision de mettre un terme à ma collaboration avec H2O, avec qui j'ai adoré travailler ces (presque !) 3 dernières saisons. (...) Comme vous le savez j'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital. (...) En prenant enfin le temps de la réflexion, je sais que j'ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets", expliquait-elle sur son compte Instagram.

Coup de gueule sur la réaction du public

Un départ qui a beaucoup touché Cyril Hanouna, mais qui a également interrogé de nombreux téléspectateurs. Avides de clashs, de badbuzz, de drama..., certains ont en effet été jusqu'à remettre en doute les véritables raisons de sa fin de parcours sur C8. A l'occasion d'une FAQ improvisée sur sa story Instagram (repérée par Télé-Loisirs), un internaute lui a notamment demandé ceci : "Ça ne te ressemble pas cette langue de bois. Pourquoi as-tu quitté H2O ?"

Une interrogation surprenante qui n'a pas du tout fait plaisir à Agathe Auproux. Toujours en story, elle a tenu à remettre les choses en place sur sa situation professionnelle : "Quelle langue de bois ? Ce n'est pas parce que vous êtes avides d'histoires sordides ou de scandales que la réalité colle à vos délires. Hydratez-vous. J'ai quitté H2O parce que j'ai pris le temps de réfléchir à la vie après la maladie, et j'ai eu envie de me lancer dans de nouveaux projets".

Et afin de faire taire un dernière fois les critiques et éteindre les débuts de rumeurs, la star du petit écran a ensuite ajouté en conclusion : "Et love H2O, Cyril, les équipes, forever. Et merci à eux de m'avoir comprise." Le message est passé, on espère qu'il sera entendu.