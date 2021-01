After - Chapitre 2 : quelles étaient les scènes les plus dures à tourner ? Les acteurs se confient

Hero Fiennes-Tiffin raconte la scène d'After - Chapitre 2 qui était dure à tourner

Après le succès d'After - Chapitre 1 au cinéma, les fans de la saga étaient contents de pouvoir enfin découvrir After - Chapitre 2 (After We Collided) sur Amazon Prime Video. Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin ont repris leurs rôles de Tessa Young et Hardin Scott. En promo pour la suite du film tiré des livres d'Anna Todd, les acteurs se sont confiés en interview Off Screen pour PRBK sur After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4, les suites qui ont déjà été tournées. Mais les deux héros de la rom-com sexy ont aussi avoué quelles ont les scènes les plus difficiles à tourner pour eux. Et bizarrement, ce ne sont pas les scènes de sexe (qui ont été réalisées pratiquement sans doublures) !

Hero Fiennes-Tiffin a révélé que pour lui, la scène d'After - Chapitre 2 la plus compliquée à tourner a été une séquence où il court. "Pour moi, pour être totalement honnête, la scène la plus difficile à tourner pour moi est celle où je dois courir après une ambulance en jean noir skinny et en boot en cuir" a-t-il en effet déclaré.