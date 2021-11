Affaire Ary Abittan : l'avocat de la plaignante s'exprime "elle a mal physiquement et moralement"

Il y a quelques semaines, Ary Abittan était placé en garde à vue à la suite d'un dépôt de plainte pour viol. Selon l'AFP qui cite une source judiciaire, Ary Abittan aurait été "mis en examen pour viol" et "placé sous contrôle judiciaire". Cela signifie donc que l'acteur n'est pas en prison mais toujours libre. Contacté par Le Parisien, son manager n'a pas souhaité faire de commentaires. Le journal apporte tout de même quelques précisions sur les faits qui se seraient déroulés au domicile de la star. Et de préciser que la femme aurait "décrit dans son dépôt de plainte des faits relevant d'une pratique sexuelle dégradante et non consentie". Le Parisien explique que l'acteur aurait contesté cette version "avant d'être confronté semble-t-il à un élément matériel incriminant".

L'avocat de la plaignante s'exprime : "Elle est traumatisée"

Ce lundi 29 novembre, Maître Arash Derambarsh, l'avocat de la présumée victime, était invité sur le plateau de TPMP. Quelques semaines auparavant, il avait déjà assuré au micro de la radio RTL que sa cliente "a subi de graves violences". Et sur le plateau de Cyril Hanouna, l'avocat a apporté de nouvelles précisions concernant l'état de la jeune femme. "Vous avez une femme qui considère être victime et demande auprès de la justice qu'elle soit reconnue comme telle. Elle veut justice, c'est tout. Et que ce soit fait de façon très sereine", a-t-il déclaré. "Elle est traumatisée, elle est victime, elle a mal physiquement et moralement."

Celui-ci a également précisé que la jeune femme état loin de vouloir se faire connaitre. "Elle ne veut pas parce que ce n'est pas dans son intérêt d'être médiatisée. [...] Ce qui prouve sa bonne foi. Elle se confie auprès de la justice pour que ça se passe bien et que ce soit bien diligenté".

Ary Abittan n'a toujours pas pris la parole

Depuis cette terrible affaire, Ary Abittan ne s'est toujours pas exprimé. L'acteur a même été remplacé par Jonathan Zaccaï sur le tournage d'une série qui sera diffusée prochainement sur M6. La présence d'Ary Abittan dans le projet sera complètement effacée. Les scènes précédemment tournées avec le comédien seront de nouveau filmées avec Jonathan Zaccaï cette fois.

Dans l'attente d'un éventuel jugement, Ary Abittan reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.