Adixia trompée par Simon Castaldi dans Le reste du monde ? Il réagit enfin aux rumeurs

Dans Le reste du monde, romance à Ibiza, il va évidemment encore y avoir du drama. Si on assistera au mariage de Laura Lempika et Nikola Lozina, d'autres couples vont être soumis à des épreuves... comme Adixia et Simon Castaldi. Selon les rumeurs, le candidat aurait été infidèle et se serait rapproché de Virginie. Info ou intox ?

Simon Castaldi répond aux rumeurs d'infidélité

Interrogé par Voici, Simon Castaldi est revenu sur les rumeurs d'infidélité qui ont circulé sur le web, bien avant la diffusion de Reste du monde, romance à Ibiza. Et selon lui, tout ne serait pas vrai : "Ça me fait beaucoup rire les blogueurs qui s'improvisent petites souris et pensent avoir la science infuse. Les blogueurs ne se basent que sur des hypothèses et voient lesquelles font le plus parler et s'en servent pour essayer d'alimenter des c*nneries." a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Ils n'ont ni les tenants, ni les aboutissants. Il faut demander aux gens de regarder ce qu'il s'est passé et chacun se fera une opinion."

Aujourd'hui et malgré les rumeurs, Simon affirme être toujours en couple avec Adixia. "On poste moins parce qu'on travaille beaucoup et elle a ses projets de DJ. Je bosse beaucoup aussi. Parfois, il faut moins en donner pour que les gens aient envie de savoir. (...) On part bientôt en vacances donc on postera des choses, mais montrer son couple tout le temps sur les réseaux, ce n'est pas ma came. Je suis un mec dans mon coin, je fais mes trucs. Moins tu parles, mieux tu te portes." confie le fils de Benjamin Castaldi.