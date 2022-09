Adixia (Les Cinquante) détestée par le public et en dépression ? Elle poste un message inquiétant et Simon Castaldi ne rassure personne

Ces derniers temps sont très compliqués pour Adixia. Il y a quelques semaines, la candidate de télé-réalité a fait une entrée fracassante dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza en apprenant que son chéri Simon Castaldi l'avait trompée avec Virginie. La Djette a très mal vécu cette trahison et a tout de suite rompu avec le fils de Benjamin Castaldi. Mais, finalement, l'amour a été plus fort et elle a pris la décision de le pardonner. Ils sont apparu plus amoureux que jamais et ont même parlé bébé.

Adixia détestée par les téléspectateurs des Cinquante

C'est donc en couple qu'ils ont intégré l'immense casting de la nouvelle émission Les Cinquante. Malheureusement, il y a quelques jours, Adixia a pris une décision qui lui a attiré les foudres des téléspectateurs : elle n'a pas sauvé Fanny, la chérie de son amie Jessica Errero. Un choix qui a rendu fous les fans et la Belge est devenue détestée.

"Même pas capable de défendre sa pote ? T'es un paillasson ? On te marche dessus comme on veut apparemment 🚪", "36 ans et aucune face !!!", "Tourne bien le dos ! Ça te représente tellement !!!!", "Vieille meuf sans personnalité va. En plus cocue par un gars qui pourrait avoir l'âge de son fils", "La meuf se fait tromper devant la France entière par un ado attardé et lui pardonne. Vous attendez vraiment qq chose d'elle ???", peut-on lire, entre autres, dans les commentaires de sa dernière photo Insta.