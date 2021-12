A Star is Born : Bradley Cooper et Lady Gaga vraiment amoureux ? Il répond à la rumeur

C'était LA rumeur du moment lors de la sortie de A Star is Born en 2018 : Bradley Cooper et Lady Gaga qui incarnent les amoureux Jackson et Ally sont-ils tombés sous le charme l'un de l'autre dans la vie ? A l'époque, il se murmurait que les deux stars étaient célibataires et leur prestation enflammée sur Shallow aux Oscars 2019 avait mis de l'huile sur le feu. Des années plus tard, l'acteur a évoqué les rumeurs et enfin répondu.

"Nous voulions que les gens pensent que nous étions amoureux"

Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter en novembre 2021, Bradley Cooper était revenu sur les rumeurs de couple avec Lady Gaga... et démenti toute histoire entre eux. Leur interprétation aux Oscars avaient en fait été conçue comme une scène d'un film dans laquelle les deux stars ont joué la comédie et fait semblant de tomber amoureux. "D'un point de vue personnel, ça réduit le stress. Ils tombent amoureux dans cette scène dans le film. C'est un moment explosif qui leur arrive sur scène devant des milliers de gens... Ça aurait été bizarre de la chanter assis sur des tabourets face au public" confie Bradley Cooper.

De son côté, Lady Gaga avait aussi évoqué les rumeurs de couple fin 2019. "Je trouve que la presse est un peu studipe. Nous avons fait une histoire d'amour. Pour moi, en tant qu'actrice et chanteuse, bien évidemment que nous voulions que les gens pensent que nous étions amoureux. Et nous voulions que les gens ressentent cela aux Oscars" avait confié la star actuellement au casting de House of Gucci à Elle.