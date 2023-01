54 ans plus tard, les deux stars de ce film culte portent plainte pour une scène de nu tournée quand ils étaient mineurs

Quand on pense aux adaptations de Roméo et Juliette, l'oeuvre culte de William Shakespeare, ce sont la célèbre comédie musicale portée par ‎Damien Sargue et Cécilia Cara, et l'incroyable film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes qui nous viennent immédiatement en tête. Toutefois, c'est vite oublier qu'il n'y a pas eu que ça. Et parmi les différents projets proposés au fil des années, on peut notamment citer Romeo and Juliet, un film produit par la Paramount en 1968.

Un long-métrage quelque peu tombé dans l'oubli depuis, mais qui refait parler de lui aujourd'hui. En cause ? Aucun reboot ou remake ne vient d'être annoncé, ce sont simplement Leonard Whiting et Olivia Hussey, les deux stars du film à l'époque, qui ont décidé de porter plainte contre le studio de production, 54 ans après son tournage.

Une plainte déposée à cause d'une scène de sexe inappropriée

Selon les informations de EW qui a pu analyser les documents légaux déposés le 30 décembre 2022 à Santa Monica (USA), Whiting et Hussey - qui étaient respectivement âgés de 16 et 15 ans lors de la production, accusent la Paramount d'exploitation, d'harcèlement sexuel, de fraude, d'abus sexuel, de négligence et de distribution de pédopornographie. Rien que ça. Et la raison à cette attaque est simple : le duo reproche au studio la réalisation d'une scène dénudée alors même qu'ils étaient mineurs.

Tandis que le réalisateur Franco Zeffirelli (décédé en 2019) leur aurait pourtant assuré en 1968 qu'il n'y aurait pas de scène dénudée dans le film et qu'ils porteraient à l'inverse des combinaisons couleur chaire, le cinéaste les aurait finalement poussés à se déshabiller durant les derniers jours du tournage (pour la séquence dans la chambre), expliquant que le film serait autrement un échec. Une terrible manipulation accentuée par une autre violence, puisque Franco Zeffirelli aurait par la suite volontairement menti sur les dispositions des caméras et des plans imaginés, laissant les deux stars sous le choc face au montage final avec la mise en avant des fesses de Whiting et la poitrine de Hussey.

