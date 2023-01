40 ans après, ce documentaire Netflix va permettre de relancer l'enquête sur la disparition d'une ado qui pourrait inquiéter le Vatican

Si vous cherchez des documentaires sur des tueurs en série, des affaires non élucidées ou des meurtres spectaculaires, Netflix est l'endroit idéal pour trouver votre bonheur. Sorti en octobre 2022, Emanuela Orlandi : la disparue du Vatican est une minisérie de quatre épisodes qui revient sur une affaire qui date des années 80. À l'époque, l'enquête n'avait même pas été ouverte.

Une ado disparue

Emanuela Orlandi était une adolescente de 15 ans quand, le 22 juin 1983, elle disparait après son cours de flûte traversière. Elle vivait dans la cité du Vatican, car son père organisait les audiences du Pape, et le documentaire Netflix semble clairement présenter l'État du Vatican comme l'un des responsables de sa disparition.

Plusieurs théories étaient explorées. La première : un chef de la mafia romaine qui aurait enlevé l'ado et l'aurait coulée dans le béton. La seconde : elle aurait été enlevée par un Turc libéré après avoir tenté de tuer le Pape Jean-Paul II et elle serait encore en vie, cachée. Le Pape François ne s'est jamais exprimé sur l'affaire, mais il avait quand même assuré au frère de la victime que sa soeur était "au ciel", ce qui laisse penser qu'il en savait plus qu'il ne disait.

Une enquête ouverte en 2023

Il aura donc fallu attendre 40 ans et une série Netflix pour que cette affaire soit prise au sérieux et qu'une enquête soit ouverte. L'État du Vatican a ouvert sa propre enquête, l'avocate de la famille a expliqué ne pas savoir ce que cela va apporter à l'enquête qui avait été faite par le parquet de Rome, mais espère qu'elle va donner des réponses à ses clients.